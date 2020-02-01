"الأعلى للإعلام" يحقق غدًا في التغطية الإعلامية لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا الأحد، اجتماعًا برئاسة جمال شوقي، رئيس اللجنة، لمناقشة تقرير أعدته لجنة الرصد بالمجلس عن الأداء الإعلامي خلال شهر يناير، والتغطيات الإعلامية ومن أهمها التغطية الإعلامية لفيروس كورونا.

وقال جمال شوقي، رئيس اللجنة لمصراوي، إن الاجتماع يناقش ما إذا كان شاب التغطية مخالفات من عدمه، ومدى الالتزام بالمعايير الإعلامية في شأن نشر الأخبار الخاصة بالصحة والأوبئة والتي قد تسبب الذعر والقلق للرأي العام.

وأضاف: "كما ستناقش اللجنة مدى الالتزام بإسناد الأخبار لمصادرها الرسمية وهي وزارة الصحة، والمنوطة بالحديث عن مثل هذا الأمر دون غيرها.

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في سياق متصل، تستكمل لجنة الشكاوى غدًا، التحقيق في شكوى الهيئة الوطنية للإعلام ضد قناة صدى البلد بسبب برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والذي تحدث خلاله عن تنازل التليفزيون عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح إحدى شركات تطوير المحتوى بماسبيرو.

وأوضح "شوقي"، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها الخميس الماضي لأقوال نائلة فاروق، رئيس التليفزيون، حول الواقعة، حيث شرحت أبعاد الموضوع وخطة التطوير التي تتم في ماسبيرو حاليًا.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تستمع اللجنة لأقوال الممثل القانوني للقناة ومصطفى بكري باعتباره مقدم البرنامج، بحيث ترفع توصيتها النهائية بشأن الأزمة للمجلس برئاسة مكرم محمد أحمد.