بالصور.. مصطفي الفقي يوقع 3 كتب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نظم الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، حفل توقيع لثلاثة كتب، في معرض الكتاب الدولي، وهي: "وتبقى مصر.." و"مصر الحديثة.. أفكار جديدة" الصادران عن هيئة الكتاب بجناح الهيئة العامة للكتاب، وكتاب "دهاليز السياسة وكواليس الدبلوماسية .. نوادر ومواقف" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية.

ويتناول كتاب "دهاليز السياسة وكواليس الدبلوماسية"، حكايات ذات طابع خاص من كواليس العمل الدبلوماسى وأهم المحطات التي مر بها الفقى عبر تاريخ حافل من اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي جمعت بينه وبين كثير من رجال الدين والفكر والفن والسياسية والمجتمع ويعرض الفقى بأسلوب عذب وسلس ذكرياته مع كبار المشايخ والأولياء، والتي كان من أهمها ذكرياته مع الشيخين عبدالباسط عبدالصمد، ومحمد الطبلاوي، فضلاً عن مواقفه مع الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوي، وهو مرتديا البدلة في لندن، وكذلك حكاياته مع الشيخ الميرغني وآخرين.

ويتناول الدكتور مصطفى الفقي، في الكتاب، خلاصة خبرته في العمل السياسي وأهم المواقف والنوادر التي مر بها بأسلوب أدبي رفيع يميل إلى السرد والحكي من خلال اختيار عبارات محددة وكلمات تصل إلى عقل ووجدان القارئ مباشرةً، فعرض مواقفه التي لا تنسى مع ملكة بريطانيا، والرئيس الراحل صدام حسين، والرئيس الراحل معمر القذافى، علاوةً على المواقف السياسية التي عاصرها، وكان من أبرزها مع اللواء الراحل عمر سليمان، ومشاهد لا تنسى في حياته يوم افتتاح دار الأوبرا المصرية.

ويعرض الفقي كذلك خبرته في المطبخ السياسي وعلاقته بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والسيدة قرينته سوزان مبارك، وكواليس ما كان يحدث في القصر، وأهم الزيارات الرسمية للرئيس مبارك وعن استقباله لكثير من السفراء والدبلوماسيين ورؤساء الدول، والتي كان من بينهم لقاؤه الذي لا يٌنسى مع أبوعمار.

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كما يتناول ذكرياته التي لا تفارق مخيلته مع أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ في شوارع لندن، بالإضافة إلى حكاياته في الهند والنمسا، وكيفية تعلمه الدبلوماسية وفن تناول الطعام في المعهد الدبلوماسى.

وحكى الفقي عن علاقته بالعالم الأثرى الجليل الدكتور زاهي حواس وسر القبعة.

ويُعد هذا الكتاب نتاجا لخبرة دبلوماسي كبير، واسما لامعا في سماء السياسية، يعرض فيه رحلته العملية من الخارجية المصرية لرئاسة الجمهورية متطرقًا إلى عمله الأكاديمى والإعلامى.

مصطفى الفقى، له ما يزيد على ستة وثلاثين كتابًا في مجالات السياسة والفكر والثقافة منها على سبيل المثال: يشخصيات على الطريقي، يعرفتهم عن قربي و"سنوات الفرص الضائعة" ويالدولة المصرية والرؤية العصرية" و"العرب الأصل والصورة" و"حوار الأجيال وليالى الفكر في فيينا" بالإضافة إلى العديد من مقالات الفكر والرأى والتحليلات السياسية.

وعلي هامش توقيع الكتب تفقد "الفقي" جناح مكتبة الإسكندرية وجناح القوات المسلحة المصرية، وكان في استقباله الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب والدكتور أمجد الجوهري، رئيس قطاع المكتبات، والدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.​