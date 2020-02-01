مصر | ضبط صاحب مطبعة بحوزته 24 ألف كتاب مزور بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مطبعة بحوزته 24 ألف كتاب مزور بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، ومتابعة إلتزام المتعاملين في هذا المجال بأحكام القانون.

البداية كانت بتلقتي الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية معلومات، تفيد بقيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام في محافظة القاهرة، بطباعة كتب وأغلفة منسوخة ومقلدة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط عامل بالمطبعة، كما ضُبط عدد "23500 كتاب وغلاف منسوخ ومقلد بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.