مصر | تأجيل دعوى وقف قرار نقل تماثيل الكباش من الأقصر إلى القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى وقف قرار نقل تماثيل الكباش من الأقصر إلى القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بوقف وإلغاء قرار عملية نقل لعدد 4 من تماثيل الكباش من الفناء الأول "صالة الاحتفالات" خلف صرح نختانيبو بالكرنك بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة لجلسة 14 مارس المقبل.

واستندت الدعوى، التي حملت رقم 15792 لسنة 74 قضائية واختصمت كل من: رئيس المجلس الأعلى للأثار ووزير السياحة، إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو 1970، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.

وذكرت، أن هناك خطورة على نقل تلك الآثار وبهدد سلامتها ويخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.