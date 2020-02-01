مصر | ضبط مرتكبي التعدي على عامل بشركة وسرقة 80 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي التعدي على عامل بشركة وسرقة 80 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من مسئول شركة دعاية وإعلان كائنة بدائرة القسم، بتلقيه إتصال هاتفي من عامل بالشركة أخبره خلاله بتعرض الشركة لواقعة سرقة، ودخول مجهولان لمقرها والتعدي عليه بالضرب مُحدثين إصابته بكدمات متفرقة، وقاما بإيثاقه وسرقة خزينة بداخلها مبلغ 80 ألف جنيه، عدد 5 دفاتر شيكات، مجموعة من الأوراق الخاصة بتعاملات الشركة كرهًا عنه وهربا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص، ثلاثة منهم كانوا يعملون بذات الشركة، قاموا بالإتفاق مع أحدهم عامل بالشركة على إرتكاب الواقعة والإستعانة بشخصين ضمن المتهمين اللذان تمكنوا من الدلوف إلى مقر الشركة، والتعدي على المجني عليه مُحدثين إصابته وإيثاقه وسرقة الخزينة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقاموا بكسر الخزينة وتبين أن بداخلها مبلغ 59 ألف جنيه، عدد 7 دفاتر شيكات، عقب ذلك تخلصوا منها بإلقائها بمنطقة عين شمس، وأرشدو ضبط مبلغ 20،300 جنيه، عدد 7 دفاتر شيكات منهم 49 شيك موقعين على بياض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.