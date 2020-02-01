مصر | تعيين خدمات مرورية لمواجهة الكثافات بمحور جوزيف تيتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين خدمات مرورية لمواجهة الكثافات بمحور جوزيف تيتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور للقيام بتنفيذ أعمال حفر ومد كابلات الكهرباء الخاصة بمشروع تركيب منظومة الكاميرات الأمنية وغرفة الرصد المرئي الخاصة بها بمحور جوزيف تيتو بداية من كوبري الحرفيين حتى كوبري المشير الجمصي.
وأوضحت، في بيان، اليوم السبت، أن الأعمال تبدأ من الساعة 10 صباح يوم الجمعة الموافق 31/1/2020، وحتى الساعة 12 منتصف ليل يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2020 ليلًا ونهارًا عدا أعمال القطع ليلًا فقط من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا فقط ليل خميس صباح يوم جمعه.
وتابعت المرور، أن تنفيذ الأعمال على مراحل ولا يتم الانتقال للمرحلة التالية إلا عقب الانتهاء من المرحلة السابقة تمامًا وإعادة الشئ لأصله دون إجراء أي أعمال غلق ودون إجراء أي تحويلات مرورية نهائيًا.