مصر | ننشر مستندات الحكم على الإرهابي هشام عشماوي بـ"أنصار بيت المقدس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر مستندات الحكم على الإرهابي هشام عشماوي بـ"أنصار بيت المقدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إحالة أوراق هشام عشماوي و36 آخرين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، وحددت جلسة 2 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وجاءت أسماء المحالين للمفتي كالآتي: توفيق محمد فريد ومحمد أحمد نصر ووائل محمد عبد السلام وسلمى سلامة سليم ومحمد خليل عبد الغني وهشام علي العشماوي وعماد الدين أحمد محمود وكريم محمد أمين رستم ومحمود سمري محمد وأيمن أحمد عبد الله ورائد صبحي أحمد ومحمد عبد الغني علي ومحمد سعد عبد التواب وربيع عبد الناصر طه وعمرو أحمد إسماعيل وكريم حسن صادق وعمرو محمد مصطفى ووسام مصطفى السيد وأحمد عزت محمد وأنس إبراهيم صبحي وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح ومحمد محمد عويس ومحمود محمد سالمان وهاني إبراهيم أحمد ومحمود عبد العزيز السيد ويحيى المنجي سعد وعادل محمود البيلي وممدوح عبد الموجود عبادة وأحمد محمد عبد الحليم ومحمد عادل شوقي وفؤاد إبراهيم فهمي ومحمد إبراهيم عبد العزيز والسيد حسانين على ومحمد سلمان حماد وإسماعيل سالمان ومحمد شحاته وأحمد جمال.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.