مصر | تأجيل دعوى إلغاء قرار فرض تدابير على حديد "العيدان" لـ22 فبراير

رئيس الزمالك، وكيلا عن شركة ستار إيجيبت "حديد العشري".

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9922 لسنة 74 قضائية، كلا من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.

وقالت الدعوى: إن الشركة الطاعنة فوجئت بقيام لعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتي تستخدم لأغراض البناء.

وحدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفته صحيح الدستور والقانون، موضحا أن المادة ٢٧ من الدستور المصري، نصت على أن يهدف النظام الاقتصادي لتحقيق الرخاء في البلاد، من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة.

ونشبت في الجلسات السابقة، مشادة كلامية بين رئيس نادي الزمالك، ومحمد بهاء أبو شقة، المتدخل انضماميا مع الدولة، في أثناء نظر الدعوى، وذلك بعد أن هاجم مرتضي منصور، المتضامنين مع قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض الرسوم.

وحضر عدد كبير من مؤيدي قرار وزير الصناعة والتجارة، والرافضين له من أصحاب شركات الحديد والموكل عنهم رئيس نادي الزمالك، وتكدست القاعة بالمتواجدين ما دعى المحكمة لإصدار قرار رفع الجلسة نظرًا لحدوث المناوشات، وسرعان ما تدخل الأمن لفض المشادات التى علت صوتها بداخل مقر مجلس الدولة.