مصر | النيابة تصرح بدفن جثتي عروسين بالشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصرح بدفن جثتي عروسين بالشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشرابية، بدفن جثة عروسين لقي مصرعهما داخل شقتهما بعد مرور يوم من زواجهما، بسبب اختناقهما من بخار السخان.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الشرابية، بلاغا من الأهالي يفيد بتسرب غاز داخل شقة العروسين، ولم يستجيب أحد لفتح الباب على العلم أنهم بداخل الشقة، على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتم اكتشاف مصرع العروسان.

وبإجراء الفحص والتحريات أثبت عدم وجود شبهة جنائية، والوفاة نتيجة الاختناق بغاز السخان، وتم التحفظ على بقايا الطعام التي تناولها العروسان، وحرر محضر بذلك، وتولت النيابة العامة التحقيق.