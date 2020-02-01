مصر | عاجل.. إحالة الإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين للمفتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إحالة الإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين للمفتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، بإحالة أوراق هشام عشماوي و36 آخرين لفضيلة المفتي، وجاء ذلك لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة اعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.