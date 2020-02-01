أخبار مصر | بعد قرار تعليق الرحلات.. الحجر الصحي يكشف مصير المصريين في ووهان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرار تعليق الرحلات.. الحجر الصحي يكشف مصير المصريين في ووهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أيمن إمام، مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة الصحة والسكان، إن عودة المصريين من ووهان الصينية ليس له علاقة بقرار الشركة الوطنية مصر للطيران، بتعليق رحلاتها المتجهه من وإلى الصين.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن العائدين ليس لهم علاقة بالرحلات التجارية المجدولة، مشيرا إلى أن المصريين يعودون من ووهان الصينية على طائرة خاصة.

وكانت قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، حيث سيتم تعليق رحلات هانزو، اعتبارا من أول فبراير وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من يوم 4 فبراير القادم ولحين إشعار آخر، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره في أكثر من دولة وذلك حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.

وقالت الشركة في بيان صحفى، الخميس، أن قرار تعليق الرحلات جاء في هذا التوقيت في ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليًا بمصر، حيث يغادر آخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا يوم 4 فبراير القادم.

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وأكدت أن وزارة الطيران المدني تتابع بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات.

وكانت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، أعلنت في وقت سابق أن لديها رحلات أسبوعية تطير إلى ثلاث مدن صينية، وهي « بكين، وجوانزو، وهانزو»، حيث اتخذت شركة مصر للطيران، عدة تدابير وإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال انتقال المسافرين عبر رحلات الطيران.

وطالبت من أفراد الركب الطائر اتباع الاجراءات الوقائية، وهي ضرورة ارتداء كمامة على الفم والأنف، واستخدام مواد للتطهير الممونة على الطائرة (hand gel والصابون).

وأكدت الشركة على الاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها بصفه مستمرة (كل ساعتين)، وعدم تناول المأكولات ( أسماك- منتجات حيوانية- أى أصناف متوسطة الطهي) عند التواجد في دولة الصين، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة مثل الأسواق عند الإقامة بدولة الصين، وفي حالة الشعور بارتفاع درجة الحرارة برجاء التوجه لأقرب مستشفى أو مركز طبي للفحص فورًا.

وطالبت الشركة طاقم الطائرة توخي الحذر عند التعامل مع حالة مشتبه بها من ركاب الرحلات التالية ( جوانزو- بكين- هانزو- هونج كونج).

