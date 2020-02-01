أخبار مصر | وزيرة الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بالحجر الصحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بالحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأطقم الطبية والإدارية بالحجر الصحي المخصص لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من دولة الصين، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الأطقم الطبية والإدارية تضم كافة التخصصات من "أطباء، وتمريض، ومتخصصين حاسبات ونظم معلومات، وإداريين، وفنيين معامل، ومراقبين نفايات بالإضافة إلى خدمات معاونة"، لافتًا إلى أن الوزيرة تتابع ميدانيًا، الإجراءات الوقائية المتبعة وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية، وتوفير أفضل الخدمات اللوجيستية والمسكن والإعاشة لجميع المتعاملين مع المصريين القادمين من الصين.

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وأشار إلى أن الوزيرة اجتمعت مع الأطقم الطبية، وراجعت معهم الإجراءات الوقائية ضمن خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس الكورونا المستجد ومنع دخوله البلاد، ومنها الإجراءات المتبعة سواء في حالة الاشتباه أو الاصابة، وكيفية التعامل مع المصابين حال ظهور الأعراض عليهم، كما راجعت معهم الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لهم كمقدمي الرعاية الصحية، طبقًا لخطة التأمين الطبي الموضوعة وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى ان الوزيرة تتابع انعقاد غرفة إدراة الأزمات التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أن الوزيرة تتلقي تقريرا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.

وأكد المتحدث الإعلامي، أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول لفيروس "كورونا المستجد"، مؤكدا على أن الوضع في مصر مطمئن وآمن ولم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.