أخبار مصر | عاجل.. زوج الصحفية المشنوقة يكشف تفاصيل آخر اتصال بينهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زوج الصحفية المشنوقة يكشف تفاصيل آخر اتصال بينهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت هويدا الحسن، صديقة أيمن عبدالمنعم، زوج الصحفية رحاب بدر، نص رده على ما جرى تداوله بشأن انتحار زوجته.

وقال عبدالمنعم، فى رده، إن ما تم تداوله حول انتحار زوجته مجرد شائعة، لافتًا إلى أنه سيتم مقاضاة كل من تداول هذه الشائعة، مؤكدًا أن زوجته لم تتناول أي أدوية لعلاج الاكتئاب، مضيفًا: "اللي بينتحر مبيشتريش أكل وشيكولاتة وبيبسي، وتكلمنى تهزر معايا، وتتفق معايا إنها هتاكل، وتطلبنى نتكلم لحد ما تنام، لأني مكنتش بالقاهرة".

وتابع عبد المنعم: "رحاب كانت رجلها على الأرض واقفه مش متعلقة، ومش في جنش ولا مروحة ولا غيره، رحاب كانت بتتمنى تسافر تعمل عمرة وده كان هيتم قريب، وفوق كل ده ابنها كان أهم شئ في حياتها، وفيه تفاصيل كتير أوي هحكيها في وقتها".

وأضاف: "المنزل لا يوجد به مراوح بالسقف أو جنشات كما تردد"، منوهًا إلى أن الحادث جنائي قائلًا: "حرامى دخل الشقة يسرق وأنا مسافر".