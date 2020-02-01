أخبار مصر | طلب إحاطة حول إجراءات الرقابة على أسواق بيع الحيوانات

تقدم النائب البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب وكيل نقابة البيطريين، بطلب إحاطة الى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كلا من: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الزراعة السيد القصير، بشأن إجراءات الرقابة على أسواق بيع الحيوانات المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، لاسيما في ظل وجود أسواق عشوائية بعدد من المناطق.

وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن فيروس كورونا، بداية انتشاره كانت بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات، الأمر الذي يستلزم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشاره داخل مصر، موضحًا أن الحيوانات بيئة حاضنة للفيروسات، الأمر الذي يستوجب تشديد الرقابة على أسواق بيع الحيوانات، خصوصا الأسواق العشوائية، لمواجهة انتشار كورونا.

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وشدد ضيف، على ضرورة قيام الحجر البيطري بدوره، باعتباره خط الدفاع الأول عن المواطنين، في مواجهة أي أمراض للحيوانات ومنع وصولها.

وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بحملات مكثفة على المجازر في الفترة الراهنة، والتشديد على مواجهة الذبح خارج السلخانات، الذي انتشر بصورة كبيرة في الفترة الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بتطوير المجاز وزيادة عددها على مستوى الجمهورية، وكذلك تشديد عقوبة الذبح خارج المجازر.

وقال عضو مجلس النواب: "مواجهة الأمراض التي تصيب الحيوانات أمر ضروري في الوقت الراهن من مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، مشيرا إلى أن منع وصول الأمراض للمواطنين غير مكلف بالنسبة لعلاج الأمراض الناتجة عن تناول أطعمة غير صحية.