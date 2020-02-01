أخبار مصر | مصري بووهان: الدولة تتحمل تكاليف عودتنا بالكامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصري بووهان: الدولة تتحمل تكاليف عودتنا بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد محمود بلال، مواطن مصري متواجد بمدينة ووهان الصينية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة المصريين الراغبين للعودة إلى مصر من مدينة ووهان الصينية، التي تفشى فيها فيروس كورونا.

وقال، في تصريح إلى "الخليج 365": إن مصر تتحمل تكاليف الإجلاء كافة من ثمن التذاكر وحتى إجراءات الوقاية والحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا؛ للتأكد من خلونا من الإصابة، بينما الجالية الأمريكية ألزمت كل مواطن بدفع ١٠٠٠ دولار للمقعد الواحد.

وأضاف أن بعض الجاليات قالت سفارتهم إنها لا تستطيع تحمل مخاطر عودتهم مثل الكويت "الغنية" -على حد وصفه-، والتي رفضت عودة أي شخص من الصين وهونج كونج. ولفت إلى أن "مصر كبيرة قوي وعظيمة قوي بجد"، وبعض ممن سيعودون مجانًا تحت الرعاية الفائقة كانوا يقولون في بداية الأزمة، إن مصر لا تقدر على تحمل أعباء رجوعنا لأرض الوطن، ولكن "لازلنا في قلب الأزمة والجميع خلية نحل والسفارة تقوم بعمل بطولي فريد من نوعه ربما سيسجل في صفحات التاريخ". ونوه بأن السفير محمد البدري، ورجاله يديرون معركة إجلاء الرعايا بمنتهى الاحترافية، محذرا من المتربصين للحظة دخول الفيروس لمصر، "فكلاهما غادر ليس له أمان وكلاهما جاهز لضرب مناعة المصريين". وتجري الآن إنهاء إجراءات ترحيل المصريين الراغبين للعودة إلى مصر من مدينة ووهان الصينية التي تفشى فيها فيروس كورونا. Advertisements وبحسب مصادر، فإن بعض المصريين في الصين، يواجهون صعوبات في إتمام أوراقهم وإنهاء أبحاثهم، وتجري مساعدتهم عبر سفارة مصر في بكين.

المصادر ذكرت في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن من تأكد عودتهم حتى الآن 306 مصريين أغلبهم من طلاب الماجستير والدكتوراه، ومن المنتظر أن يصلوا الأحد أو الاثنين من الأسبوع الجاري.



ونوهت المصادر، بأنه سيتم عودة المصريين على طائرة خاصة، يرافقها فريق طبي خاص مُجهز بالإجراءات الوقائية اللازمة (3 أطباء: 2 حجر صحي، وآخر مكافحة عدوى، و3 من التمريض)، على أن يجري استقبالهم في مطار خاص.