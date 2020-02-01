أخبار مصر | "العربية للفنون" تكرم مدير مشروع المتحف الكبير لمجهوداته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية للفنون" تكرم مدير مشروع المتحف الكبير لمجهوداته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدى رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للحضارة والفنون، درع الجمعية وشهادة تقدير إلى اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة به.

وقال، إن ذلك تقديرًا و تكريمًا من الجمعية على مجهوداته الكبير ومتابعته الدقيقة للأعمال المعمارية والفنية والإنشائية والتي تم إنجازها بوقت قياسي وفقًا لأحدث المواصفات العالمية وبأيدي مصرية.

وكذلك لتصميماته الفريدة وخاصة أول ميدا مسلة معلق في العالم والذي يعتبر ابتكارًا فريدًا في عالم العرض المتحفي.

وكما أشاد رئيس الجمعية بمستوى الاستقبال والشرح المصاحب للجولة ووصف المتحف أنه هدية مصر ومنارة فكرية وتراثية ليس لا نظير للعالم أجمع.

وختم كلمته قائلًا إن المتحف المصري الكبير يعد بمثابة مشروع القرن والذي يعد سيمثل أكبر متخف في العالم مخصص لحضارة واحدة بما يضمه من تراث إنساني عالمي للحضارة المصرية القديمة.