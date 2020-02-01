أخبار مصر | الجمعية العربية للحضارة والفنون في ضيافة المتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعية العربية للحضارة والفنون في ضيافة المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، مجلس إدارة الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، في زيارة تفقدية للمتحف ضمت أبرز معالمه.

وتجول الوفد، داخل معامل الترميم بالمتحف، والتي تضم مركزًا متخصصًا تم تأسيسه وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال.

وأشاد أعضاء إدارة الجمعية بالمستوى العلمي للمرممين المصريين وجودة الأعمال بهذة المعامل.

وكما تفقد الوفد أيضًا البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير حيث يوجد تمثال الملك رمسيس الثاني.



وانبهر أعضاء الجمعية، ببراعة وضخامة الأعمال في هذا الصرح العظيم سواء من ناحية الأفكار أو التنفيذ، مشيدين بالتقدم السريع في إنجاز المشروع خاصة بعد تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحه الإشراف عليه.