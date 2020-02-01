أخبار مصر | اليوم.. انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، اليوم السبت، اجتماعا لها وذلك لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

وتقدم لشغل منصب سكرتير عام الحزب النائب فؤاد بدراوي، بينما يتنافس علي شغل منصب نائب رئيس الحزب كل من (الدكتور خالد قنديل، وعبد العزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هانى سرى الدين، والدكتور محمد عبده، وعمرو أبو اليزيد، والدكتور ياسر الهضيبي، والدكتور عبد السند يمامة، ومحمد عبد العليم داود، طارق سباق).

بينما تقدم لشغل منصب السكرتارية المساعدة كل من ( أنور بهادر، وطارق تهامي، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحي، واللواء هاني أباظة، والمهندس نبيل عبدالله، للمنافسة على 6 مقاعد، فيما تقدم لشغل منصب أمين الصندوق فيصل الجمال، وتدور المنافسة على منصب أمين الصندوق المساعد بين جمال شحاتة، واللواء سفير نور، وإبراهيم الشريف ).

ويتنافس 10 مرشحين على 4 مقاعد لعضوية المكتب التنفيذي، وهم (محمد حلمى سويلم، وصفوت عبد الحميد، وأحمد جاويش، والمهندس محمد الزاهد، وعيد هيكل، وحاتم رسلان، والدكتور عمر عبد الجواد، وعبد السلام الشيخ، ووجدى زين الدين، والمهندس حمدى قوطة).