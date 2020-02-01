شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأحد مائل للبرودة على الوجه البحري.. والقاهرة 19 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأحد، طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلاً غائم أحياناً مع شبورة صباحاً والرياح معتدلة وذلك بالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء والغردقة وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1،4 إلى 1،9 متر، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1،8 إلى 2،3 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «9- 19» ،الإسكندرية «10– 19»، قنا «6- 22»، الأقصر «9- 23»، أسوان «10 – 23».
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