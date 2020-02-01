شكرا لقرائتكم خبر عن معلمو معهد كونفوشيوس بالقاهرة يتبرعون بـ 6600 يوان لبلدهم لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف معهد كونفوشيوس النموذجى بجامعة القاهرة، عن قيام مدرسى المعهد بجمع التبرعات فيما بينهم إثر تفشى الالتهاب الرئوى الناجم عن فيروس كورونا الجديد بين الكثير من الصينيين، وذلك لمساندة الصين ، حيث تمكنوا من جمع التبرعات وإرسالها إلى جمعية ووهان الخيرية، وبلغت تبرعاتهم 6600 يوان صينى.

وفى نفس السياق ، أصدر المعهد مجموعة من الإرشادات والتعليمات إلى طلاب مصر المتواجدين فى الصين من معهد كونفوشيوس اللذين حصلوا على منح للسفر للصين للدراسة الفصل الدراسى الثانى للوقاية من فيروس كورونا والتى تتمثل فى :

1 -يرجى الحصول على المعلومات الخاصة بالوضع الحقيقى لڤيروس كورونا الجديد من خلال الموقع الرسمى للجنة الصحية الوطنية الصينية فقط، فهى الجهة الوحيدة التى يمكن من خلالها معرفة كل المعلومات الدقيقة والصحيحة، ويرجى الابتعاد عن الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

2 - ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية بدقة شديدة، ومراعاة غسل الأيدى باستمرار، وارتداء الكمامات الخاصة بالعمليات أو المشار إليها فى كل إعلانات الوقاية، وعدم الخروج إلا للضرورة، والابتعاد تماما عن أى أماكن للتجمعات.

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3- على الطلاب الذين حصلوا على منح للسفر إلى الصين فى الفصل الدراسى الثاني، مراجعة المعهد باستمرار لمتابعة كافة التحديثات.

4- يرجى من أبنائنا فى الصين ضرورة متابعة التواصل معنا باستمرار، لنطمئن عليكم باستمرار.

5- فى حالة شعور أحد الطلاب بأى أعراض للبرد من رشح أو سعال أوحمى، عليه التوجه مباشرة إلى الإدارة الطبية بالجامعة التى يدرس بها، أو الاتصال برقم الإسعاف الصينى 120.

6- فى حالة حدوث أى أمر طاريء يرجى سرعة الاتصال بالسفارة المصرية ببكين، أو القنصلية المصرية بشنغهاي.

وعلى جانب آخر ، تنظم مستشفيات جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وكذلك الدكتورة هالة صلاح عميد الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات يوم الاثنين المقبل ندوة بعنوان قصر العينى فى مواجهة فيروس كورونا الجديد .

وتنعقد الندوة باشراف الدكتور أحمد طه المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور هشام الساكت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ويحاضر فى الندوة الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم الامراض الصدرية ، والدكتورة امل سيد نائب المدير العام والمشرف على مكافحة العدوى ، والدكتورة نادية حافظ رئيس قسم الميكروبولوجيا الطبية والمناعة .