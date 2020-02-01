شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها لطلابها فى "ووهان": الجامعات الصينية وافقت على الإجلاء المؤقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت جامعة بنها بقيادة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، بيانا صحفيا، تطمئن خلاله، أبنائها الطلاب الموجودين حاليا بالصين وخاصة مدينة ووهان مصدر فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تتابع الموقف عن كثب وأنها على تواصل دائم مع الجامعات الصديقة فى مدينة ووهان الصينية.

وأكدت الجامعة فى بيانها للطلاب المتواجدين بالصين، أنه تم نقل استفسارات الطلاب المتواجدين بمدينة ووهان الصينية، إلى مكاتب الطلاب الأجانب لهذه الجامعات بخصوص رغبة البعض فى الإجلاء المؤقت، وقد تفهمت الجامعات الصينية الصديقة فى مدينة ووهان "جامعة ووهان وجامعة وسط الصين وجامعة ووهان للتكنولوجيا" رغبة البعض فى الإجلاء المؤقت لحين تحسن الأوضاع ثم العودة مره أخرى لاستئناف الدراسة.

وأوضحت الجامعة، أنه أكد مسؤولو مكتب الطلاب الأجانب فى الجامعات الثلاثة أن من يرغب من أبناء الجامعة فى الإجلاء المؤقت عليه أن يبلغ بنفسه مكتب الطلاب الأجانب بخطته فى الإجلاء "موعد المغادرة، ويوضح نيته فى العودة مره أخرى عند تحسن الأوضاع"، ويظل على تواصل بمكتب الطلاب الأجانب حتى أثناء وجوده بمصر، بحيث يتم الاتفاق على موعد العودة المناسب، حسب ما تقره كل جامعة صينية.

وكانت قد أصدرت جامعة بنها بقيادة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، بيانا رسميا، أهدت خلاله أرق التحية لأبنائها فى الصين الذين يدرسون فى مدن الصين المختلفة، والذين تزيد أعدادهم عن 100 عضو، منهم فى حدود 50 عضوا فى مدينة ووهان وحدها.

Advertisements

وأكدت الجامعة، أنه حرصًا منها على سلامة الأبناء أعضاء المهمات العلمية بالصين، فإن جامعة بنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي، وتطورات انتشار فيروس كورونا فى مدينة ووهان الصينية، وتهيب بجميع أبناء الجامعة وأسرهم فى الصين وخاصة فى مدينة ووهان توخى الحذر، واتباع الإجراءات الوقائية التى أقرتها وزارة الصحة الصينية من أجل الحفاظ على سلامتهم ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره.

وأعلنت الجامعة، أنه فى إطار حرصها على التواصل الدائم مع أبنائها فى الصين والتضامن معهم ومع أسرهم فقد تم تخصيص الرابط التالى: https://forms.gle/c2EtDdHyg54X9jpG6 لإرسال بيانات المبتعث، وتحديد الوضع الصحى له ولأسرته، والإجابة عن أى استفسارات بهذا الشأن، كما قامت إدارة الجامعة بتكليف فريق عمل متميز للتعامل السريع والفورى مع ما يرد من مراسلات.