شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج جنين من بطن طفل عمره 7 سنوات فى جراحة نادرة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريق طبى بجامعة الإسكندرية عملية جراحية نادرة ودقيقة، حيث تم اجراء استئصال لورم بداخل بطن طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بتجويف البطن الخلفى الأيمن، وتبين أنه جنين توقف نموه بعد عمر 3 شهور، ووزنه 200 جرام، حيث قال الدكتور صابر وهيب أستاذ طب وجراحة الأطفال والاختلافات الخلقية، أن حالة الطفل نادرة تحدث قليلا بين الأطفال، حيث تم عمل الفحوصات والاشعات اللازمة، وكانت شكوى الطفل والأهل قبل ذلك عبارة عن الآلام بالبطن وخاصة المنطقة اليمنى، وقد أجريت للطفل عند عمر 3 سنوات تدخل جراحى بسيط بالخصية اليمنى.

وأضاف: بعد عرض الحالة ومتابعة التاريخ المرضى وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تم تشخيص الورم، وأثناء الجراحة تبين أن هذا الورم بالتجويف الخلفي بالبطن من الناحية اليمني وله علاقة تلاحقية مع الحالب الأيمن بحدث انسداد وتضخم بحوض الكلي الايمن وكذلك الكبد والاثني والشريان الاورطي والوريد الاجوف الاسفل، وبعد استئصال الورم تبين أنه جنين داخل تجويف البطن قد توقف نموه بعد عمر 3 شهور ووزنه تقريبا 200جم.

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وأكد الدكتور صابر وهيب، أن الحالة نادرة جدا لا تزيد عن مائة حالة على مستوى العالم، خاصة أنها لذكر، ويعتبر ان هذه الحالة متأخرة في التشخيص مما تسبب في أن الجراحة كانت صعبة جدا بالمقارنة إذا تم إجرائها فى السنة الأولى من عمر الطفل والتأخير فى التشخيص أدى إلى حدوث تضخم، وكان ذلك بسبب عدم المتابعة أثناء الحمل، ولم يجرى للأم أشعات ثلاثية أو رباعية الأبعاد طوال فترة الحمل بعمل الأشعات اللازمة، وكذلك إجراء مسح للطفل قبل عمر سنة بعمل أشعة تليفزيونية على البطن والحوض مرة واحدة على الأقل.



صورة للاشعة



الجنين المستخرج من بطن الطفل



الجنين المستخرج من بطن الطفل