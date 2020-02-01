شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 698جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب فى مصر، اليوم السبت، بقيمة 4 جنيهات فى الأسواق، ليسجل الذهب من عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة بمحافظات مصر المختلفة، 698 جنيها للجرام، فى وقت أكدت فيه شعبة المعادن الثمينة استمرار تراجع الطلب على الذهب فى مصر.

أسعار الذهب بعد ارتفاعها:

عيار 18 سجل 598.25 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 698 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 797.75 جنيه للجرام

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الجنيه الذهب 5584 جنيها

أوقية الذهب 1588 دولار.

ويعود سبب ارتفاع سعر الذهب فى مصر، إلى تحرك سعر الذهب عالميا من 1579 إلى 1588 دولار للأوقية، بارتفاع بلغت نسبته 0.41 % فى المعاملات الفورية.

ارتفاع سعر الذهب عالميا، جاء مدعوما بزيادة الطلب نتيجة التخوف من انتشار فيروس كرونا، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن تفشي فيروس كورونا أصبح حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت فرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين وأبدت ثقتها في قدرة الصين على احتوائه.

وأودى فيروس كورونا الجديد حتى الآن بحياة 213 شخصا في الصين وانتشر إلى ما لا يقل عن 22 دولة، بينما أصاب بالشلل عدة أقاليم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهيمنت مخاوف فيروس كورونا على الأسواق المالية، ملقية بظلالها على أرباح ايجابية للشركات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1.24 % إلى 2281.45 دولار للأوقية، وبدعم من نقص في المعروض سجلت أسعار المعدن مكاسب 18 % منذ بداية الشهر الجاري، وهو أفضل أداء منذ نوفمبر2016 .

وسجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 2582.19 دولار في العشرين من يناير، لكنها تنهي الأسبوع على خسارة بأكثر من 5 % وزادت الفضة 1.1 % إلى 18.02 دولار بينما هبط البلاتين 2 % إلى 957.87 دولار للأوقية، مسجلا أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل نوفمبر.