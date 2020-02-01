فيديو معلوماتى.. 10 تحذيرات للوقاية من حرائق "دفايات الموت"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء الأمن والسلامة من خطورة الدفايات المستخدمة خلال فصل الشتاء، وتؤدى لنشوب حرائق وينتج عنها وفيات ومصابين، كما حدث خلال الفترة الماضية ووضعوا مجموعة من الإجراءات منعا للحرائق ومنها: - عدم استخدام الدفاية المكونة من شمع لأنها تسحب كمية عالية من الكهرباء - تجنب تشغيل كل الشمع معا، لأن قدرة الواحدة تصل إلى 1500 وات - عدم استخدام الدفايات لساعات حتى لا تنصهر وتؤدى لنشوب حريق Advertisements - يجب أن يكون سلك الدفاية غالى الثمن وأن توضع على أرض صلبة - مراعاة وجود مواصفات قياسية للدفاية - يمنع تواجد الدفاية بمكان مغلق، لأنها تتسبب فى نقص الأكسجين - عدم شراء الدفايات منخفضة الثمن لعدم مطابقة المواصفات - تجنب وضع الدفايات على السجاد حتى لا تتسبب فى نشوب حريق - الحرص على وجود علامة الجودة الصادرة من التوحيد القياسى - عدم استعمال الدفاية اليدوية التى تستخدم الفحم كوقود لتسببها فى حالات اختناق

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