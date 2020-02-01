شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أسيوط" تفحص عيادة طبيب الختان وترسل تقرير المخالفات للنيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط قرارا بتشكيل لجنه برئاسة مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية لمعاينة عيادة الطبيب التي تم بها عملية ختان الطفله ندي حسن عبدالمقصود تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتم فتح العياده بمعرفة الشرطة وقامت اللجنة برصد المخالفات وإعداد تقرير وعرضه علي النيابة لارفاقه مع أوراق القضية كما قامت اللجنة بعرض ماجاء من مخالفات وقام وكيل الوزارة برفع مذكره لإدارة التراخيص بوزارة الصحة ومخاطبة اللوا عصام سعد محافظ أسيوط للموافقه علي الإغلاق الإداري لحين انتهاء التحقيقات، وتلافي المخالفات.

وكان خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة قد تلقى البلاغ رقم ( 10187) الخاص بهذه الواقعة، وتم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وأمرت بحبس الطبيب ووالد الطفلة فى هذه الجريمة التى قيدت برقم 578 لسنة 2020 إدارى منفلوط.

وأصدرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، بيانا فى هذا الشأن وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمة البشعة فى حق طفلة بريئة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الأولى لمعرفة هذه الجريمة للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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