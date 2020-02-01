شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة هشام عشماوي و36 آخرين في «تنظيم بيت المقدس» لفضيلة المفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار إحالة هشام عشماوي و6 آخرين في «بيت المقدس» لفضيلة المفتي.

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