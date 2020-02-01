شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تجربة حادث احتراق طائرة في مطار الغردقة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أنهت وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع مطار الغردقة الدولي الاستعدادات الخاصة لتنفيذ سيناريو حادث احتراق طائرة ركاب بمطار الغردقة والتعامل معه بالاستعانة بمجسم لطائرة ركاب وبمشاركة نحو 15 جهة وإدارة ومديرية بإجراء تجربة الطوارئ النهائية بالمطار لكيفية تعامل أجهزة المطار على حادث احتراق طائرة ركاب أثناء هبوطها بالمطار. Advertisements يأتي ذلك للوقوف على مدى استعداد إدارة المطار والأجهزة المعنية لمواجهة الحوادث وقياس مدي سرعتها في الاستجابة والتعامل مع الحادث وإنقاذ الركاب وذلك ضمن خطة المطار للتعامل مع الطوارئ والأزمات وتعليمات هيئة الطيران الدولي لتقييم المطارات وتقرر إجراء التجربة النهائية يوم ١١ فبراير الجاري. «المصري اليوم» تعرض فيديو سابقا مماثلا لتجربة حادث احتراق طائرة ركاب في مطار الغردقة.

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