شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الصادرات: هبوط صادرات الحديد 34 % بـ2019 لتسجل 635 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صناعة الصلب شهدت فى الفترة الأخيرة حالة من التراجع الملحوظ، الأمر الذى انعكس على حجم الصادرات، نتيجة ارتفاع فى تكلفتها، جراء احتساب سعر الغاز بـ 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، إذ كشفت بيانات حديثة صادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات المصرية، هبوط صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 34% مسجلة 635 مليون دولار، بالفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقابل 968 مليون دولار بالفترة ذاتها من 2018.

وكشفت بيانات الرقابة على الصادرات المصرية – حصل ”الخليج 365” على نسخه منها - هبوط صادرات الحديد والصلب للسوق السودانى بنسبة 26 % مسجلة 47 مليون دولار خلال أول 11 شهر من 2019 مقابل 63 مليون دولار بالفترة نفسها من 2018، كما هبطت الصادرات إلى إسبانيا 57% لتسجل 46 مليون دولار مقابل 109 مليون دولار، كما هبطت الصادرات لأمريكا بنسبة 52 % لتسجل 39 مليون دولارمقابل 83 مليون دولار بالفترة المماثلة فى 2018.

كما كشفت البيانات تراجع الصادرات من حديد الصب، إلى إيطاليا بنسبة 75 % لتسجل 36 مليون دولار بالفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقابل 147 مليون دولار بالفترة المماثلة 2018، كما تراجعت الصادرات إلى الأردن بنسبة 10 % مسجلة 26 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار.

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كما كشفت البيانات، هبوط صادرات الحديد إلى الجزائر بنسبة 60 % مسجلة 18 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار، كما تراجعت إلى سوريا 76 % مسجلة 16 مليون دولار مقابل 67 مليون دولار، كما انخفضت إلى اوغندا 11 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار.

وتعانى صناعة الصلب فى مصر من حصولها على الغاز الطبيعى بسعر مرتفع نسبياً يبلغ 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وذلك بعد تخفيض هذا السعر من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية فى أكتوبر 2019، حيث ترى شركات الصلب فى مصر أن هذا السعر مازال مرتفعاً ولا يحقق التنافسية.

ونتج عن هذا السعر المرتفع تحديات عدة لقطاع صناعة الصلب، منها ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعى فى مصر لتمثل 12% من تكلفة إنتاج الطن، مقابل ما بين 2: 6٪ فى الدول المنافسة إقليمياً وذلك بالرغم من أن المصانع المصرية تستخدم نفس معدل الاستهلاك للطن، وهو من 11-13 مليون وحدة حرارية فى المتوسط، وساهم سعر الغاز أيضاً فى وضع تكلفة إضافية بواقع 40 دولار فى المتوسط على كل طن حديد تسليح منتج فى مصر.