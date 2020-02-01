شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين بدءا من اليوم حفاظا على سلامة المسافرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، اعتبارا من اليوم السبت، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من وإلي المدن الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة العشرات وتسبب في إصابة الآلاف.

وتعلق مصر للطيران، رحلاتها المتجهة إلى مدينة هانزو الصينية اعتبارا من اليوم السبت، وعلى التوالي بكين وجوانزو بدءا من 4 فبراير المقبل، حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي انتشر في اكثر من دولة حول العالم.

وأعلنت مصر للطيران، أن قرار استئناف الرحلات، سيكون وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة اليها، ويأتي قرار تعليق الرحلات في ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليًا بمصر، حيث يغادر آخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا يوم 4 فبراير القادم.

وتتابع وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات، كما انها ستقوم خلال المرحله القادمه باستئناف رحلاتها الى المدن الصينية وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة إليها، حيث إن مصر للطيران تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو.

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وتواصل سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، إجراءات الفحوصات الطبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية والترانزيت لدولة الصين، تحسبا لوجود أي إصابات أو الاشتباه في الأعراض المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.

وفي حال الاشتباه في أي حالة من الحالات بين الركاب القادمين على الرحلات الجوية، يتم على الفور عزل الراكب وتحويله إلى مستشفى الحميات بالعباسية تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، لإجراءات الفحوصات الطبية للتأكد من خلوه من العدوى، فيما يتم منح جميع الركاب كروت صحية لمتابعة حالاتهم الصحية فترة لمدة تصل إلى 14 يوما من تواجدهم داخل البلاد.