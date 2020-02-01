شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان بقيمة مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، حول الجهود المبذولة من قبل الوزارة فى شأن تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات الوزارة، حيث أشار وزير قطاع الأعمال فى مستهل التقرير، إلى أنه تم البدء فى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان، وصولاً لتحسين قدراتها وكفاءتها إلى جانب الاهتمام بجودة القطن المحلوج (الشعر)، وذلك بقيمة تقديرية تصل إلى نحو مليار جنيه.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، إلى أن الخطة تقوم على دمج عدد (9) شركات تابعة تعمل فى مجال حليج وتجارة وتصدير الأقطان لتصبح شركة واحدة، وذلك بحلول 30/6/2020.

ونوه وزير قطاع الأعمال خلال التقرير إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الدمج والوصول بعدد الشركات إلى (4) شركات تمهيداً لدمجها فى شركة واحدة كما هو مخطط، وبحيث تصبح هذه الشركة كيانا قويا وقادرة على المنافسة، وذلك من خلال استخدام احدث التكنولوجيات المطبقة فى صناعة حلج الأقطان.

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن خطة تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان، تتضمن تخفيض عدد المحالج الحالية والتى يصل عددها إلى 25 محلجاً، لتصبح 11 محلجاً جديداً فقط، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 3 أضعاف الطاقة الحالية، حيث من المقرر أن تتمكن المحالج الجديدة من حليج كمية 4.4 مليون قنطار/سنة بدلاً من 1.5 مليون قنطار/سنة للمحالج القديمة القائمة حالياً.

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وتناول التقرير، الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول المحالج المطورة، وذلك بمحافظة الفيوم، وجار إستكمال الخطة والبدء فى أعمال تحديث وتطوير محلج الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومحلج كفر الدوار بمحافظة البحيرة خلال العام الحالى.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن مشروع تطوير محلج الفيوم تم تنفيذه على مرحلتين، بتكلفة اجمالية تقدر بحوالى 250 مليون جنيه، وتم الإنتهاء من إجراء التجارب للماكينات والمعدات المستوردة من الهند على القطن المصرى بنجاح سواء للأقطان الطويلة (قبلى) أوالطويلة (بحرى) حيث أثبتت كفاءة فى التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصرى، وإنتاج بالات قطن خالية تماماً من الشوائب.

كما أشار الوزير، إلى أن المحلج يعمل حالياً على حلج أقطان "جيزة 95" المشتراه من المزارعين فى الموسم الحالى 2019/2020، وفقا لمنظومة تجارة القطن الجديدة، والتى تم تطبيقها فى محافظتى الفيوم وبنى سويف.

من جانبه، ثمن الدكتور مصطفى مدبولى الجهود المبذولة من قبل الوزارة فى شأن تطوير شركات حليج وتجارة الأقطان، مشيدا بنجاح مشروع تطوير محلج الفيوم، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من تحديث وتطوير باقى المحالج.