شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى: نتطلع لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، وبحث الجانبان تعميق التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقى خلال المرحلة المقبلة، فى مختلف المجالات التنموية، ومشروعات التعاون الفنى الموجهة للقطاعات التى تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى، حيث تبلغ حجم محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك نحو 1.04 مليار دولار، ووصل حجم التعاون إلى 6.76 مليار دولار فى أكثر من 100 مشروع فى مجالات الكهرباء والمالية والمياه والصرف الصحى وتطوير المناطق الأكثر احتياجا والتعليم العالى والنقل ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الأفريقى، بما يتوافق مع أولويات برنامج الحكومة المصرية، ويساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية توسيع البنك نشاطه فى تمويل القطاع الخاص، بما يؤدى إلى زيادة مساهمته فى مشروعات التنمية.

وأشادة مالين بلومبرج بالتحسن فى أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى انعكس بالإيجاب على العديد من المؤشرات الاقتصادية، مشيرة إلى حرص البنك على زيادة الشراكة التنموية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، والتعاون فى تشجيع التكامل الاقتصادى بالقارة الأفريقية، وذلك فى إطار دعم مبادرات الاندماج الإقليمى بين دول القارة فى مجالات تحقيق التنمية.

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وخلال الاجتماع ناقش الجانبان تعزيز التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقى والدول الأفريقية لدفع مبادرات الاندماج الإقليمى وعملية التكامل الاقتصادى، وذلك فى إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادى والتنموى على مستوى القارة فى مجالات تحقيق التنمية المستدامة.















