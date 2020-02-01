شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. التعليم تكشف طرق التعامل مع النظام الجديد للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مزايا نظام التقييم الجديد وكيفية المذاكرة من أجل فهم نواتج التعلم الحقيقة فى الثانوية المعدلة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، وفهم الامتحانات الإلكترونية الذي تطبقه الوزارة على طلاب المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني الثانوى.

وأكد وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية أن نظام الامتحانات الجديد يساعد الطالب على تطبيق الفهم بدلا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، وأن السماح للطلاب بدخول لجنة الامتحان بالكتاب المدرسي، يوفر على الطلاب عبء حفظ المعلومات، ولكن يشترط أن يكون الطالب فهم كل نواتج التعلم والأهداف الخاصة بكل درس في المنهج قبل دخول الامتحان، مع الحرص على مذاكرة الدرس من خلال مصادر التعلم الموجودة على بنك المعرفة المصرى.

وأوضح الوزير، أن أسئلة الامتحانات الإلكترونية تتنوع بين أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية، فمثلا فى سؤال التعبير في اللغة العربية لم يعد الطالب في حاجة إلى كتابة 25 سطرا فى موضوع التعبير ولكن نظام الامتحانات الالكترونية الجديد يطلب منه كتابة 10 أسطر .

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وأشار إلى أن تقييم و تصحيح إجابات الامتحانات الالكترونية يقوم به معلمون ويتم تقييم الإجابات بناء على أساس مقياس تدريجى يقيس مكتسبات الطالب لنواتج العلم ، والخطوات التي يتبعها الطالب للوصول إلى الإجابة وأن الامتحانات الالكترونية الجديدة تتطلب تحرر تفكير الطالب من حفظ المحتوى العلمى، والتركيز على قياس مهارات الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير النقدي والتعليم العميق.