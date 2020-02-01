شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار سحب ترخيص إنشاء المعهد التكنولوجى بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والذى حمل القرار الوزارى رقم 556 لسنة 2019 بتاريخ 14 فبراير 2019، بشأن سحب قرار الترخيص بإنشاء المعهد العالى التكنولوجى للإدارة بالمحلة الكبرى وذلك لبطلان قرار الترخيص .

وبحسب قرار وزير التعليم العالى، المنشور بالجريدة الرسمية، فإنه بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية 4 وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1982 بإصدار لائحة المعاهد التابعة و الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ( 2169 ) بتاريخ 2 / 12 / 2003 وعلى القرار الوزارى رقم ( 309 ) بتاريخ 4 / 3 / 2004 وعلى القرار الوزارى رقم ( 1330 ) بتاريخ 20 / 10 /2017 بإنشاء المعهد العالى التكنولوجى للإدارة بالمحلة الكبرى ويتبع جمعية النخبة للثقافة والتنمية بالجيزة ؛ وعلى رأى الإدارة العامة للشئون القانونية المؤرخ فى 21 / 1 / 2019 تقرر سحب قرار الترخيص رقم 5330 الصادر بتاريخ 25 اكتوبر 2017 لصالح جمعية النخبة للتنمية والثقافة بالجيزة سابقا بانشاء المعهد العالى للإدارة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى وذلك بسبب بطلان قرار الترخيص.

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وشدد وزير التعليم العالى على نشر القرار فى الوقائع المصرية مع إلزام جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار من تاريخ صدوره .

وعلى جانب آخر، كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنهى زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأصدرت الوزارة بيانا حول الزيارة، مؤكدة أنه فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 22-31 يناير 2019 حيث تناول نشاط الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالى وجامعة ولاية أريزونا ومؤسسة سنتانا لإنشاء فرع للجامعة بجامعة الجلالة الأهلية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالى وجامعة ولاية أريزونا ومؤسسة سنتانا؛ لإنشاء فرع للجامعة بجامعة الجلالة الأهلية، والمزمع بدء الدراسة بها سبتمبر المقبل، وذلك بحضور الدكتور محمد حمزة المستشار الثقافى ورئيس البعثة التعليمية المصرية بواشنطن، ونواب وعمداء كليات الجامعة المختلفة، والأساتذة الأمريكيين من أصل مصرى وبعض الدارسين المصريين بالجامعة.