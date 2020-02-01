شكرا لقرائتكم خبر عن "قصر العينى فى مواجهة فيروس كورونا".. ندوة بجامعة القاهرة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم مستشفيات جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتورة هالة صلاح عميد الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الاثنين المقبل ندوة بعنوان قصر العينى فى مواجهة فيروس كورونا الجديد .

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن الندوة تنعقد بإشراف الدكتور أحمد طه المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور هشام الساكت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ويحاضر فى الندوة الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم الامراض الصدرية ، والدكتورة امل سيد نائب المدير العام والمشرف على مكافحة العدوى ، والدكتورة نادية حافظ رئيس قسم الميكروبولوجيا الطبية والمناعة .

ومن المقرر أن تنعقد الندوة بمقر قاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الطب قصر العينى بحضور عدد من الأطباء والطلاب ومن يرغب فى حضور الندوة بهدف التوعية ضد فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه .

وعلى جانب آخر كانت كلية التمريض بجامعة حلوان نظمت أيضا حمله توعوية للعاملين الإداريين بالجامعة بعنوان كيف تحمى نفسك من فيروس الكورونا ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض و الدكتورة سحر شفيق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة زينب حسين رئيس قسم صحة البالغين بالكلية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

تضمنت الحملة توزيع مطويات توعوية وتوزيع كمامات، والتعريف بسبل الحماية العامة من فيروس الكورونا من خلال الآتى:

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1-حافظ على نظافة يديك باستمرار بالماء والصابون.

2-ابتعد عن الأشخاص المصابين.

3-ارتداء الأقنعة الكمامة تمنع وصول الجراثيم إلى الفم.

4-استخدام وسائدك فى الطائرة.

5-ارتداء القفازات.

6-تجنب الحيوانات الحية أو الميته وعدم تناول اللحوم الميته والنيئة.

7-غطى فمك عند السعال.

8-تفادى الاقتراب من أى شخص تظهر عليه أعراض الأمراض النفسيه كالسعال والعطس.

9-فى حال إصابتك بحمى اذهب للطبيب فوراً للإطمئنان.

كما تضمنت الحمله كيفية التعامل مع مرض الكورونا وطرق العلاج، وأعراض ومضاعفات المرض.