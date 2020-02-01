شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التضامن تبحث التعاون مع كوريا الجنوبية فى مجال التأمينات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت بوزارة التضامن الاجتماعى جلسات مباحثات بين ممثلى قطاع التأمينات بجمهورية كوريا الجنوبية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمصر من أجل إبرام اتفاقية ثنائية فى مجال التأمينات الاجتماعية، وترأست الجانب المصرى وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى باعتبارها القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة.

فيما ترأس الجانب الكورى السفير يون يوتشول وخلال المباحثات تم استعراض التشريعات الوطنية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية فى كلا البلدين وتم مناقشة موضوعات رئيسية كان أبرزها آليات تحديد نسب الاشتراكات التأمينية ومعدلات التغطية التأمينية فى القطاعات المختلفة وأهم مزايا وشروط الاستحقاق التى تنظمها القوانين.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أنه على مدار اليومين سادت حالة من الود والرغبة فى التعاون من الجانب الكورى وذلك تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الكورية ، لافته الى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لديها توجه لعقد اتفاقيات مع عدد من الدول التى يتواجد بها عمالة مصرية أو أصحاب أعمال مصريين ، أو التى لديها عمالة أو أصحاب أعمال فى مصر من أجل تبادل الامتيازات التأمينية بين الجانبين.

وحول الاتفاقية المزمع توقيعها قالت القباج أن الاتفاقية تتكون من 25 مادة و تم التوافق على أكثر من نصف بنودها خلال اليومين الماضيين وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق المساواة فى المعاملة التأمينية بين مواطنى الدولتين وتفعيل التشريعات التى تضمن منع الازدواج التأمينى وتساعد على الحفاظ على الحقوق التأمينية المكتسبة فى كلا البلدين كما تم التوافق على كافة مواد الاتفاقية.

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وجارى اتخاذ الاجراءات المقررة فى هذا الشأن لتوقيعها من السلطات المختصة فى كلا البلدين.

فى سياق متصل كامت قد استقبلت وزارة التضامن الاجتماعى وفدًا من وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فى إطار العلاقات المتميزة بين الدولتين، وذلك للاطلاع على التجربة المصرية فى مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات فى هذا المجال، واستعرضت زيارة الوفد الأردنى الشقيق عددًا من البرامج التى تنفذها الوزارة فى مجالات رعاية الطفولة والحضانات ومنظومة الأسر البديلة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وبرامج التمكين الاقتصادى للمرأة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.