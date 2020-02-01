شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى فى ووهان يشيد بقرار السيسى بتحمل تكلفة إجلاء المصريين من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد بلال، مصرى مقيم فى مدينة ووهان الصينية، معقل انتشار فيروس كورونا الجديد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحمل مصر تكاليف إجلاءهم وعودتهم من الصين، مقارنا ذلك بدول أخرى غنية قامت بتحميل رعاياها تكلفة العودة إلى بلادهم، مؤكدا أن السفارة المصرية بقيادة السفير محمد البدرى، تقوم بعمل بطولى فريد من نوعه ربما سيسجل فى صفحات التاريخ.



محمد بلال

وكتب بلال، عبر حسابه على فيسبوك: "الرئيس أمر بعودتنا وتتحمل مصر كافة تكاليف الإجلاء من ثمن التذاكر وحتى كافة إجراءات الوقاية والحجر الصحى لمدة 14 يوماً للتأكد من خلونا من الإصابة، الجالية الأمريكية كل مواطن دفع 1000 دولار للمقعد الواحد، بعض الجاليات قالت سفارتهم أنها لا تستطيع تحمل مخاطر عودتهم".





وأضاف بلال: "مصر كبيرة قوى وعظيمة قوى بجد، بعض ممن سيعودون مجاناً تحت الرعاية الفائقة كان يقول فى بداية الأزمة إن بلدنا مش لاقيه تأكل نفسها عشان ترجعنا، لا زلنا فى قلب الأزمة والجميع خلية نحل والسفارة تقوم بعمل بطولى فريد من نوعه ربما سيسجل فى صفحات التاريخ، السفير المحترف محمد البدرى ورجاله يديرون معركة إجلاء الرعايا بمنتهى الاحترافية".

وتابع بلال: "احذروا الفيروس واحذروا المتربصين للحظة دخول الفيروس لمصر، فكلاهما غادر ليس له أمان، وكلاهما جاهز لضرب مناعة المصريين، تحيا مصر".

Advertisements





كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أكدت خلال تصريحات تلفزيونية، اتخذنا الإجراءات بإجلال المصريين بمقاطعة ووهان فى مصر بعد اجتماع مع رئيس الوزراء وحددنا المكان الذى سيتم نقل العائدين إليها ويتم العناية بهم عن طريق فريق طبى كامل واتفقنا على المستشفى الذى سيتم حجز المصابين، وتم تجهيزها على أعلى مستوى.

وأضافت: حتى الآن لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا، ولا توجد حالة كورونا فى مصر، ولا توجد اختيارات للإعلان من عدمه ومنظمة الصحة العالمية تراقب كل الدول، بطلب من الناس تحرى الدقة وأن مصدر المعلومة الوحيد هو وزارة الصحة ونعلم الجميع فى حالة وجود أى حالة ونرجو عدم ترويج الشائعات.

وقالت الوزيرة: " لدينا 345 مواطنا مصريا فى ووهان، ونحن بانتظارهم وعملنا حساب للجميع وأغلبهم أسر، والحكومة وفرت مكانا لهم بالرعاية الصحية الكاملة".