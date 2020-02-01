​احذر عدم توصيل التيار أو الهدم.. تعرف على المسافات الأمنة بين الأبنية وخطوط الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول في وزارة الكهرباء، إن بعض المواطنين يقعون في أخطاء عديدة ومتكررة، عند إنشاء مباني سكنية جديدة، تكون قريبة من خطوط نقل الكهرباء بأنواعها (الجهد العالي أو المنخفض أو المتوسط) ما يعرض حياتهم للخطر، أو يعرضهم في مرحلة لاحقة إلى حظر توصيل الكهرباء للوحدات أو العقارات نهائيًا لمخالفة المباني شروط توصيل التيار الكهربائي.

ويستعرض "الخليج 365"، أهم بنود القانون رقم (63) لسنة 1974 وتعديلاته، والذي يحظر على صاحب العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة، كما يتضمن القانون تحديد المسافات الآمنة التي يجب تركها لحرم الخطوط الهوائية وبين الأبنية والمنشآت السكنية، لحماية المواطنين.

ونص القانون على أن أهم هذه الشروط..

1- أن يقيم مباني على الجانبين من الخط الكهربائي إذا كان العقار أرض فضاء.

2- أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيًا، أو أن يزرع أشجارًا خشبية إذا كان أرضًا زراعية، دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة رقم (6) من القانون.

3- في حالة مخالفة هذا الحظر يتعين الحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها، أو قطع الأشجار على نفقة المخالف.

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وفيما يخص المساقات الأمنة بين الأبنية وخطوط الكهرباء الهوائية حدد القانون المسافات الأتية:

1- المسافة الأمنة للخطوط الهوائية للجهود الفائقة 25 مترًا.

2- المسافة الأمنة للخطوط الهوائية للجهود العالية 13 مترًا.

3- المسافة الأمنة للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة 5 أمتار.

4- كابلات الجهود الفائقة والعالية 5 أمتار.

5- كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة 2 متر.