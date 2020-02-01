عزل 12 راكبا بالمطار بسبب شهادات الحمي الصفراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم السبت ، 12 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من السودان وإثيوبيا علي عدة رحلات طيران ، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء .

اثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من اديس أبابا ، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 7 ركاب من جنسيات وإعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوي ، ،كما عثر أطباء الحجر الصحي علي 5 ركاب انتهت صلاحية شهاداتهم الطبية فور وصولهم من السودان ، امر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي .

تم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار الي مستشفي الحميات بعدة سيارات اسعاف من المطار .