أخبار مصر | جلسات لإبرام اتفاقية في مجال التأمينات بين مصر وكوريا الجنوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسات لإبرام اتفاقية في مجال التأمينات بين مصر وكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج، على مدار يومين، جلسات مباحثات بين ممثلي قطاع التأمينات بجمهورية كوريا الجنوبية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمصر، لإبرام اتفاقية ثنائية في مجال التأمينات الاجتماعية، وذلك في إطار تعميق العلاقات المصرية الكورية.

وترأست الجانب المصري، وزيرة التضامن الاجتماعي، باعتبارها القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما ترأس الجانب الكوري السفير يون يوتشول.

وخلال المباحثات، تم استعراض التشريعات الوطنية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية في كلا البلدين وتم مناقشة موضوعات رئيسية كان أبرزها آليات تحديد نسب الاشتراكات التأمينية ومعدلات التغطية التأمينية في القطاعات المختلفة وأهم مزايا وشروط الاستحقاق التي تنظمها القوانين.

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وأكدت وزيرة التضامن، أنه على مدار اليومين سادت حالة من الود والرغبة في التعاون من الجانب الكوري، وذلك تأكيدا على عمق العلاقات المصرية الكورية.

وقالت الوزيرة: إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لديها توجه لعقد اتفاقيات مع عدد من الدول التي يتواجد بها عمالة مصرية أو أصحاب أعمال مصريين، أو التي لديها عمالة أو أصحاب أعمال في مصر من أجل تبادل الامتيازات التأمينية بين الجانبين وحول الاتفاقية المزمع توقيعها.

وأضافت أن الاتفاقية تتكون من 25 مادة وقد تم التوافق على أكثر من نصف بنودها خلال اليومين الماضيين، وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق المساواة في المعاملة التأمينية بين مواطني الدولتين وتفعيل التشريعات التي تضمن منع الازدواج التأميني وتساعد على الحفاظ على الحقوق التأمينية المكتسبة في كلا البلدين.

ونوهت بأنه تم التوافق على مواد الاتفاقية كافة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن لتوقيعها من السلطات المختصة في كلا البلدين.