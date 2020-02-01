شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نسعى للانتقال من الحفظ والتلقين للفهم والاستمتاع بالدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الصف الأول والثانوى، لإطلاعهم على أهداف التغيير المصمم لخدمتهم، قبل إعلان نتيجة امتحان الترم الأول، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، والذى أدى الطلاب امتحانات إلكترونيا وورقيا.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمى فيس بوك : أنتم تشهدون معنا نهضة كبيرة في التعليم العام في مصر، ومنحناكم أجهزة التابلت التعليمي لإتاحة نفس الفرصة لكل طالب في مصر، لأن يطلع على محتوى بنك المعرفة الرقمى، وأن يبدأ فى اكتساب المهارات، بدلًا من إضاعة الوقت والمال فيما لا يفيد.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التابلت جزء من منظومة كبيرة جدا تسعى الدولة لتطبيقها عليكم لتقديم خدمة تعليمية أفضل تؤهلكم لسوق العمل .

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه تم رفع كافة المناهج على بنك المعرفة مع مصادر تعليمية إضافية تفاعلية، لمساعدة طلاب أولى ثانوي على فهم محتوى المناهج ، وأن الوصول لبنك المعرفة متاح لطلاب أولى ثانوي مجانا عبر التابلت، سواء من داخل المدارس، من خلال الشبكات والالياف الضوئية التى تم تزويد المدارس بها، أو من خارج المدارس عن طريق شريحة المحمول المجانية التى يتسلمها الطالب مع التابلت.

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وأوضح وزير التربية والتعليم، نسعى للانتقال من فكرة الحفظ والتلقين إلى فكرة الفهم و الاستمتاع بالدراسة و التعلم، موضحا أن أسئلة امتحانات أولى ثانوي اختلفت ، حيث انتهى زمن الأسئلة ذات الإجابات النموذجية المحفوظة، وتم استبدالها بأسئلة تقيس الفهم و تساعد الطالب على التفكير والإجابة بنظام الكتاب المفتوح.

وتابع وزير التربية والتعليم : طلاب أولى ثانوى يلاحظون أن الوزارة تتفاعل وتتواصل معهم بالرسائل من خلال التابلت ، كما يختلف شكل تفاعل الوزارة مع المعلمين و سيحتفل طلاب أولى ثانوي بهذا التغيير.