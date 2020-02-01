شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تلقى القبض على رجل مشتبه بقيادته جماعة عراقية مرتبطة بالقاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون أمريكيون أمس الجمعة إن رجلا متهما بقتل ضابطى شرطة خلال قيادته جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة فى مدينة الفلوجة العراقية أعتقل فى مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

وذكر بيان للسلطات القضائية فى أريزونا أن على يوسف أحمد النورى (42 عاما) مطلوب فى العراق بتهمة قتل ضابطى الشرطة عمدا عام 2006.

وأوضح البيان أن قاضيا عراقيا أصدر مذكرة اعتقال بحق النورى وأن الحكومة العراقية وجهت لوزارة العدل الأمريكية طلبا بتسليمه.

وسعت وزارة العدل لإصدار أمر اعتقال بحق النورى ونُقل الرجل إلى مركز احتجاز فى فينيكس يوم الخميس، مضيفا أن النورى مثُل أمام قاض اتحادى فى فينيكس أمس الجمعة فى إطار إجراءات لتسليمه إلى العراق.

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وتقول الحكومة العراقية إن النورى كان زعيما لجماعة مرتبطة بالقاعدة فى الفلوجة خططت لعمليات ضد الشرطة، وأشار البيان إلى أن التفاصيل المذكورة فى الشكوى العراقية هى اتهامات لم تثبت بعد فى المحكمة.

وقال البيان أن تسليم النورى يحتاج إلى موافقة محكمة أمريكية وإن وزير الخارجية الأمريكى سيقرر بعدها ما إذا كان سيسلمه إلى العراق.

ولم يتسن بعد الاتصال بالنورى للتعقيب، كما لم يقدم البيان تفاصيل بشأن موعد دخول النورى الولايات المتحدة أو مدة إقامته فى فينيكس.