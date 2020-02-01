شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 12 راكبا بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، 12 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من السودان وإثيوبيا على عدة رحلات طيران، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء .

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من أديس أبابا، فوجئ أطباء الحجر الصحى بعدم حمل 7 ركاب من جنسيات وأعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى، كما عثر أطباء الحجر الصحى على 5 ركاب انتهت صلاحية شهاداتهم الطبية فور وصولهم من السودان.

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية، للتأكد من خلوهم من العدوى.

وأضافت المصادر أنه تم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفي الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار .

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