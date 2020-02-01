شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 12 راكبا بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، 12 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من السودان وإثيوبيا على عدة رحلات طيران، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء .
صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من أديس أبابا، فوجئ أطباء الحجر الصحى بعدم حمل 7 ركاب من جنسيات وأعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى، كما عثر أطباء الحجر الصحى على 5 ركاب انتهت صلاحية شهاداتهم الطبية فور وصولهم من السودان.
أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية، للتأكد من خلوهم من العدوى.
وأضافت المصادر أنه تم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفي الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار .
يذكر أن إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة تنفذ إجراءات مشددة علي الركاب القادمين من بعض الدول الموبوءة بأمراض ، والذين لا يحملون شهادات تطعيم ضد مرض الحمى الصفراء، وعزلهم قبل دخول البلاد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليهم.
وتقوم وزارة الصحة ممثلة فى إداراتها وهى العيادة الطبية والحجر الصحى بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للركاب والموظفين من خلال أطقم الأطباء والممرضين على مدار الساعة وتحويل حالات الطوارىء للمستشفيات الخارجية عبر سيارات الإسعاف على مدار 24 ساعة وكذلك مراقبة وصول الركاب ومتابعة حالاتهم الصحية وتحديدا الرحلات القادمة من البلاد الموبوءة بأمراض تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين حال العدوى وإتخاذ اللازم فيما يتعلق بحالاتهم الصحية .
كانت أعلنت وزيرة الصحة والسكان، مناظرة 6 ملايين و59 ألفاً و135 راكباً، بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية للدولة المصرية خلال العام الماضى 2019، ضمن استراتيجية الوزارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة الخاصة بإدارات الحجر الصحى المتواجدة فى جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية.
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