شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الكبد ينظم يومًا علميًا للتوعية بفيروس كورونا الجديد.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة و الكبد و الأمراض المعدية التابع للهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية غداً الأحد، يوماً علمياً موسعاً لتوعية الأطباء على مستوى الجمهورية بفيروس " كورونا الجديد " و مضاعفاته و حجم المشكلة عالمياً.

سيضم اليوم محاضرات علمية يلقيها استشاريون متخصصون في مجال الأمراض المعدية من مختلف التخصصات الطبية ذات الصلة حيث سيتناول اليوم تعريف بسبل العدوى بهذا الفيروس وطرق التشخيص المعملية وعن الإجراءات الواجب اتباعها عند وجود اشتباه فى إصابة أحد الأشخاص بهذا الفيروس.



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هذا وستتطرق الموضوعات التى يتم مناقشتها فى ذلك اليوم العلمى إلى طرق الوقاية من مثل هذه الفيروسات إلى جانب كيفية علاج المصابين فعلياً بهذه العدوى ومدى احتياج المصاب للرعاية المركزة فى حالة وجود إصابة رئوية شديدة، وعن العقاقير المتاحة لعلاج فيروس "كورونا الجديد".