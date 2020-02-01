شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الغردقة يطالبون بفتح مكتب بالمطار لتراخيص المباني والمنشآت الفندقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي مدينة الغردقة والعاملون في القطاعين السياحي والعقاري محمد منار عنبه وزير الطيران بفتح مكتب لهيئة الطيران المدنى داخل الواحدة المحلية لمدينة الغردقة أو في مطار الغردقة للحصول على للموافقة على تراخيص المباني والمنشات الفندقية أو تكون الموافقة مجمعة بالإحداثيات والارتفاعات المقررة لكل حي أو منطقة مع سداد نفس الرسوم لكل متقدم للتصريح وتوفير الانتقالات.

وأوضح الأهالي أن هذا المكتب سيختصر المدة لأيام أو أسابيع قليلة بدلا من ٣ أشهر كاملة، وهي المدة التي قررتها هيئة الطيران المدني بالقاهرة للحصول على تصريح لإصدار أي تراخيص مباني داخل مدينة الغردقة لأي منشأة سواء كانت فندق أو قرية سياحية أو وحدة سكنية أو محل أو ورشة.

وأشار الأهالي إلى أن تلك الموافقة لا تتوقف عند أول ترخيص، فإذا كان هناك تعديل في رخصة المبانى يشترط إحضار نفس الموافقة مرة أخرى وتحصل هيئة الطيران المدني على مبلغ ١٠٠٠جنيه للتراخيص أقل من ٥٠٠ متر و٣ آلاف جنيه للاعلي من ٥٠٠ متر.

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وأكد أهالي الغردقة والمستثمرون في القطاع السياحي والعقاري في مطالبتهم لوزير الطيران أن تأخر الحصول على هذة الموافقة من الطيران المدني يتتسبب في تعطل استثماراتهم أو انشاء مساكن جديدة ويفتح الباب للسماسرة لانهاء هذةةالتصاريح بمبالغ مالية كبيرة.

ومن جانبه، أوضح أحمد حسن مهندس استشاري بالبحر الأحمر أن تأخر إصدار تصريح الطيران المدني يخالف القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والخاص باصدار تراخيص المباني حيث حدد القانون أسبوعا لفحص المستندات المقدمة والاخطار لاستيفاء المستندات وهذا القرار تدعيم للمركزية وتعطيل للاستثمار السياحي ومصالح المواطنين.

بدورهم، كشف مسؤولو الطيران المدني أن الشروط الخاصة بتصاريح البناء تعتمد بشكل كبير على مدى قرب أو بعد المبنى عن المطار وبيان صلاحية موقع أو خطاب صادر ومعتمد من الجهة الإدارية التابع لها الموقع موضحا به اسم صاحب الأرض، وعنوان القطعة المطلوب لها الترخيص،والمساحة الإجمالية لقطعة الأرض، ونوع الاستغلال «سكني – تجاري – علاجي – أبراج..» وإيصال توريد رسوم وإيصال توريد الرسوم المقررة إلى مركز خدمة العملاء بوزارة الطيران نقدا أو شيكا مقبول الدفع بإسم وزارة الطيران المدني بالمبلغ المطلوب.

واضافوا أن من بين الشروط أيضا وجود شهادة تكون صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومعتمدة بختم شعار الجمهورية موضحا بها عنوان القطعة المطلوب لها الترخيص، ومنسوب قطعة الأرض لها الترخيص بالنسبة لسطح البحر وخريطة مساحية وخريطة مساحية أصلية صادرة من الهيئة العامة للمساحة بمقياس رسم مناسب يظهر عليها الموقع وأقرب مطار مدني ومحددا عليها ما يلي من قيل الجهة الإدارية التابع لها الموقع وعنوان الموقع المطلوب الترخيص له ومكتوبا بجوار الموقع عبارة الموقع مطابق للطبيعة ومعتدمة بختم شعار الجمهورية الخاص بها، أو شهادة صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة معتمدة بختم شعار الجمهورية موضحا بها إحداثيات القطعة المطلوب لها الترخيص، وعنوان الموقع المحدد إحداثياته.