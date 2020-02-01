شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بمطروح يتقدم ببيان عاجل بسبب قرار تحويل مستشفى النجيلة لمركز حجر صحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إخلاء المرضى من مستشفى النجيلة، وعدم استقبال حالات جديدة أو إجراء عمليات وذلك تمهيدا لأن تكون معزل وحجر صحى.

وأوضح عضو مجلس النواب بمطروح، أن وزيرة الصحة زارت خلال الساعات الأخيرة مطروح، وعلى وجه التحديد مستشفى النجيلة وأمرت باخلائها من الحالات الموجودة بها، وتحويلها لمستشفى مطروح العام،التي تبعد عن المركز 70 كم، في الوقت الذي تخدم مستشفى الجيلة أكبر ثلاث مراكز بقطاع غرب، وبهذا القرار المرفوض جملة وتفصيلا من جميع المواطنين ومن نواب الدائرة، يهدد حياة المرضى، وعمل حجر صحى وسط الكتلة السكنية يهدد المواطنين بالمحافظة بشكل عان، حيث أنها تقع وسط كتلة سكنية ولا يوجد معزل صحى في العالم وسط كتلة سكنية.

وأشار عضو البرلمان عن محافظة مطروح، إلى أن الحجر الصحى من المفترض أن يكون بعيد عن الكتلة السكانية، لافتا إلى أن هناك حجر صحى بالسلوم بجوار الجمرك القديم منذ أن تم انشائه من 15 عام لا يعمل، متسائلا لماذا لم تعيد الوزيرة تشغيل هذا المعزل والحجر الصحى، أو عمل حجر صحى قريب من مطار القاهرة، إذا كانت هذه مجرد احتياطات وإجراءات وقائية فقط، رافضا الزج باسم القيادة السياسية في هذا الأمر، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة على عمل إجراءات وقائية واتخاذ إجراءات حماية ولكن ليس وسط الكتلة السكنية، معلنا رفض الجميع بالمحافظة تحويل مستشفى النجيلة لحجر صحى، واصفا القرار بالخاطئ ولابد من الرجوع عنه فورا.