شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ صباح الإثنين 3 فبراير فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان .

تشهد دورة هذا العام مشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب، حيث يشارك هذا العام من: هولندا الفنان «تون كال»، إكرام القباج من «المغرب» وعلى نورى من «العراق» .

Advertisements

ومن مصر يشارك عدد من الفنانين هم: أ.د. حسن كامل، أ.د شمس القرنفلى، أ.د. سعيد بدر، الفنان هانى السيد، الفنان ناثان دوس والفنان هشام عبدالله.

جدير بالذكر أن سيمبوزيوم أسوان هو الأول والأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار، أسسه الفنان الكبير آدم حنين عام 1996 مستخدماً جرانيت أسوان الشهير، ليحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على إنشاؤه.

السيمبوزيوم يتولى الإشراف عليه الفنان د. هانى فيصل قوميسيراً عاماً، وتختم فعالياته في الثانى والعشرين من فبراير