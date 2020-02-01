شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الأخبار في صحف القاهرة الصادرة صباح السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي.

ففي الأهرام، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد حرص الحكومة على التوصل لحلول عاجلة للمشكلات التي تواجه المحافظات والاستماع لجميع الآراء والمقترحات حول الاحتياجات والمتطلبات المختلفة لها بهدف التوافق على أفضل السبل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط حيث أكد مدبولي أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات متتالية يتم عقدها بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب في إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، وأوضح أن الدولة تواجه عدة تحديات بمختلف القطاعات وأن الحكومة تسعى لفتح جميع الملفات وطرح المشكلات على طاولة المناقشة.

وفي شأن آخر، ذكرت (الأهرام) أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم جهودا حثيثة للقضاء على فيروس كورونا الجديد، أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه أو إصابة بالفيروس في مصر وأن الوضع مطمئن وآمن خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء إلى داخل البلاد.

وكشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن تنفيذ خطة موسعة للتأمين الطبى واستقبال المواطنين القادمين من الصين في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار الفيروس بها.

وحول معرض القاهرة الدولي للكتاب، ذكرت (الأهرام) أن المعرض شهد انطلاق برنامج «القاهرة تنادي» وذلك للمرة الأولي في تاريخه كأحد أهم معارض الكتب العربية بالعالم، ويهدف البرنامج الطموح الذي حظي بدعم وزارة الثقافة لفتح قنوات اتصال بين الناشرين والوكلاء بجميع أنحاء العالم ونظرائهم المصريين لتوفير فرص لتسويق حقوق ترجمة الكتب العربية إلى مختلف لغات العالم والعكس وتم توجيه الدعوة لعدد من الناشرين الأجانب ولبى العديد منهم الدعوة.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أن الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر أكد أن خطة ترامب للسلام تنتهك القانون الدولي المتعلق بتقرير المصير وحيازة أرض بالقوة وضم مناطق محتلة، كما تشجع على إنكار الحقوق المتساوية للفلسطينيين في إسرائيل.

وأوضح كارتر، الذي رعى اتفاقية كامب ديفيد للسلام عام 1978 بين إسرائيل ومصر، في بيان أمس، أن الخطة تقوض فرص سلام عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وستقضى في حالة تطبيقها على حل الدولتين.

الجمهورية:

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)، تشارك في الاجتماع التنسيقى مع وزارة الثقافة المصرية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بمناسبة الاحتفاء بالقاهرة عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى لعام 2020 عن المنطقة العربية، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 فبراير الجاري .

وأشارت الحيفة إلى أنه في إطار التحضير لهذا الحدث ، ذكرت (الايسيسكو) أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق مع الجهات المصرية ذات الصلة لوضع برنامج الاحتفاء ومناقشة الأنشطة والفعاليات التي تعتزم مصر ومنظمة الايسيسكو تنفيذها خلال هذا العام.

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وفي موضع آخر، ذكرت (الجمهورية) أن وزارة الداخلية قامت بتنظيم دورة تدريبية لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام الدولية، وقالت الوزارة إن ذلك يأتي انطلاقا من الدور المحوري للدولة المصرية كإحدى الدول الفاعلة والمساهمة في كافة عمليات صون الأمن والسلم الدوليين من خلال تقديم الدعم عبر البعثات الأممية بوصفها ركيزة أساسية لمنظمة الأمم المتحدة لصون وبناء السلام بمناطق النزاعات والعمل على احتواء انعكاساتها السلبية تماشيا مع المقررات الدولية.

وذكرت (الجمهورية) أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تابعت أمس ميدانيا خطة التأمين الطبي لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الصين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين فى مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا بها.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة إن الوزيرة تفقدت تجهيزات الحجر الصحي المخصص لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية وجميع المتعاملين معهم، كما راجعت الإجراءات اللوجستية اللازمة وتأكدت من توافر سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوما وهى فترة حضانة المرض.

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) نقلا عن مصادر عسكرية أن تركيا تجري مفاوضات مكثفة مع حكومة الوفاق في ليبيا لإقامة قاعدة عسكرية مصغرة قرب طرابلس؛ فيما أظهر مقطع فيديو عملية نقل الأسلحة التركية والرادارات إلى قاعدة معيتيقة.

وأضافت أن المصادر كشفت أن القاعدة ستكون مسؤولة عن العمليات العسكرية في ليبيا على أن تضم قوات تركية خاصة وأخرى من البحرية إضافة إلى مهبط للطائرات وغرفة اتصال مباشر بحكومة الوفاق.

أخبار اليوم:

من جانبها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن د. محمد معيط وزير المالية أكد أن هناك تكليفا رئاسيا بإيجاد آليات وأدوات سريعة لفض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم وحتى إن استدعى الأمر إجراء بعض التعديلات التشريعية لأن طول مدة التقاضي يضطر الممول لحجز مخصصات مالية لسنوات طويلة بدلا من توظيفها في الاستثمار أو دفع حق الدولة منها.

وقال معيط إن المتغيرات العالمية المتلاحقة تعكس تزايد حجم الاقتصاد الرقمي والتجارة عبر الإنترنت الذي يتطلب التعامل بطريقة غير تقليدية لتحصيل حق الدولة من خلال منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.

وفي شأن ثان، ذكرت (أخبار اليوم) أن د. خالد شريف نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للتكامل والتنمية الإقليمية أكد أن الرئيس السيسى كان له دور كبير في تشجيع ودفع النشاط الاقتصادي في القارة الأفريقية أثناء العام الذي تولت مصر خلاله رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وقال إن الرئيس السيسي عمل على تحقيق ازدهار اقتصادي للقارة وخفض نسبة البطالة بشكل كبير؛ فضلا عن رؤيته لجعل أفريقيا سوقا واقتصادا موحدا مثل السوق الأوروبي ما قاد القارة إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة التي تمكن الـ 54 دولة من تنفيذ عمليات تصدير واستيراد بينية بصورة أفضل من السنوات الماضية دون عراقيل أو جمارك مكلفة.

وفي موضع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أكد أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد ستعمل على تحقيق التوازن ما بين زيادة المخصصات المالية الموجهة لمجالات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ودعم النشاط الاقتصادي سواء من خلال زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة لتمويل مشروعات البنية التحتية وبعض القطاعات المهمة وزيادة مخصصات الصيانة وبالتوازي العمل على استمرار تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال العمل على خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالي وتخفيض عجز الموازنة العامة واستمرار تحقيق فائض أولى بنسبة 2%.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن قبرص رفضت طلبا من تركيا لوقف أعمال التنقيب عن الغاز جنوب الجزيرة كشرط لتوقف تركيا عن أعمال التنقيب أيضا، وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوش إن نيقوسيا لم تغتصب حقوق القبارصة الأتراك على عكس ما تفعله تركيا حاليا على حساب حقوق القبارصة اليونانيين وكذلك القبارصة الأتراك فى جزيرة قبرص.