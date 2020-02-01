شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرحان الإسكندرية للفيلم القصير: سعيد بوصول الدورة السادسة للنهاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المخرج محمد محمود رئيس مهرحان الاسكندرية للفيلم القصير إنه سعيد بوصول الدورة السادسة للنهاية موضحا بان المهرجان واجه الكثير من الصعوبات حتي الوصول لهذه المرحلة لولا دعم الوزيرة ايناس عبدالدايم والمحافظ محمد الشريف وأضاف محمد محمود أثناء حفل الختام: «أووجه الشكر لوزيرة الثقافة أي ناس عبدا لدايم والمخافظ محمد ا لشريف محافظ الاسكندرية والدكتو ر محمد العدل الذي امن بالفكرة والدكتور خالد عبدالجليل لمسان دته وكل شركاء النجاح من المركز القومي للسينما وشركة ريد ستار ودار الاوبرا المصرية وجمهور ا لاسكندرية ونقابة المهن السينمائية ومركز الابداع».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مهرحان الإسكندرية للفيلم القصير: سعيد بوصول الدورة السادسة للنهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.