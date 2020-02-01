شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض قريه منتجه بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ برئاسة الدكتورة هدى الطنبارى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ معرضه السنوى الرابع تحت عنوان «قرية منتجة» وجاء ذلك تحت رعاية اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ وتحت أشراف الدكتورة هدى الطنبارى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ والدكتور محمد فوزى مدير عام صنعاء. Advertisements والجدير بالذكر بأن المعرض سيقام بصفة دائمة كل يوم جمعة أبتداء من 31 يناير حتى 17 أبريل بقاعة الزوار تحت مطعم سنجارى وكالمياري بحديقة صنعاء من الساعة الواحدة ظهرا حتى التاسعة مساء ويتضمن المعرض العديد من المنتجات وهى أكسسوارات ومشغولات كروشية وتريكو هاند ميد ومشغولات خشبية ولعب اطفال هاند ميد وتصنيع ورود بورق الكانسون وتابلوهات (string art) ومراجيح للأطفال والكبار يدوى بخيط المكرمية وقماش ومشغولات خرز ومخبوزات وحلويات واكل بيتى جاهز ومنتجات طبيعية للبشرة ومفروشات وملابس أطفال وحريمى ومكياج وأدوات منزلية والدعوة عامة للجميع للحضور ومشاهدة جميع المنتجات. افتتاح معرض قريه منتجه بكفرالشيخ افتتاح معرض قريه منتجه بكفرالشيخ افتتاح معرض قريه منتجه بكفرالشيخ افتتاح معرض قريه منتجه بكفرالشيخ افتتاح معرض قريه منتجه بكفرالشيخ افتتاح معرض قريه منتجه بكفرالشيخ

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