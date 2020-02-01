شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد وأماكن القوافل الطبية بالجيزة خلال 6 أشهر مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية عن تنظيم 24 قافلة علاجية مجانية بمراكز منشأة القناطر والصف وأطفيح والعياط والبدرشين والواحات البحرية وكرداسة وحى الهرم، خلال الستة أشهر المقبلة، بواقع 4 قوافل شهرياً على مدار يومين متتاليين، وتستهدف 648 ألف مواطن. يوما 24 و25 يناير بقرية البرمبل بمركز ومدينة أطفيح. يوما 4 و5 فبراير بمنطقة كفر جبل بحى الهرم. يوما 11 و12 فبراير بقرية الناصرية بمركز ومدينة العياط. يوما 18 و19 فبراير بقرية منشأة كاسب بمركز ومدينة البدرشين. يوما 21 و22 فبراير بقرية الحارة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى. يوما 3 و4 مارس قافلة بقرية اتريس بمركز ومدينة منشأة القناطر. يوما 10 و11 مارس بمنطقة أبورواش بمركز ومدينة كرداسة. يوما 17 و18 مارس بنزلة السمان بحى الهرم. يوما 24 و25 مارس بالشوبك الشرقى بمركز ومدينة الصف. يوما 7 و8 أبريل بقرية كومبرة بكرداسة. Advertisements يوما 10 و11 أبريل بقرية الخرمان بأطفيح. يوما 17 و18 أبريل بمنطقة المناجم بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى. يوما 21 و22 أبريل بقرية دهشور بالبدرشين. يوما 5 و6 مايو بقرية كفرحكيم بكرداسة . يوميى 12 و13 مايو بقرية الاخصاص بالصف. يوما 19 و20 مايو بمنطقة كفر الجبل بحى الهرم. يوما 29 و30 مايو بقرية الكريمات بأطفيح . يوما 2 و3 يونيو بقرية ابو غالب بمنشأة القناطر . يوما 12 و13 يونيو بقرية الحارة بالواحات البحرية. يوما 16 و17 يونيو بقرية برنشت بالعياط . يوما 23 و24 يونيو بقرية القطورى بمركز ومدينة العياط.

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